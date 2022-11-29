В Томске с 10 декабря начнут продавать елки к Новому году

Дата открытия елочных базаров может сдвинуться в связи с погодными условиями и задержкой поставки елей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томске с 10 декабря начнут открываться елочные базары. На них будут продавать живые деревья к Новому году, сообщает пресс-служба администрации города.

"На территории города планируется работа более 20 базаров", - рассказали в мэрии.

Первыми работать начнут базары территории Советского и Ленинского районов. В Советском районе ярмарки по продаже деревьев будут располагаться на пр. Фрунзе, 119 и 119з, ул. Красноармейской, 44 и Киевской, 13. На данный момент в районной администрации продолжается прием заявок для организации еще пяти елочных базаров: ул. Енисейская, 32б, ул. Сибирская, 111б, пр. Фрунзе, 152б, ул. Лебедева, 34ж, ул. Тверская, 51. При большом количестве желающих список может быть расширен.

Позже, 15 декабря, новогоднее дерево можно будет приобрести в Кировском и Октябрьском районах. Уточняется, что базары откроются на пересечении ул. Котовского и ул. Учебной, пр. Ленина, 15, ул. Карташова, 42, пр. Кирова, 38 и ул. Мокрушина, 9.

В мэрии также добавили, что в Октябрьском районе продажа новогодних деревьев будет осуществляться по адресам: ул. С. Лазо, 15, ул. Пушкина, 21д и 25а, ул. П. Нарановича, 10, ул. Бирюкова, 26, ул. Ивановского, 22, ул. Мичурина, 2а и на Иркутском тракте, 179 и 61.

Стоит отметить, что дата открытия елочных базаров может сдвинуться в связи с погодными условиями и задержкой поставки елей.

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