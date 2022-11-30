Пассажиру понадобилась помощь медиков после ДТП на улице Осенняя в Томске

Выясняются все обстоятельства произошедшего. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Сегодня, 30 ноября на ул. Осенняя, 1 в Томске столкнулись два автомобиля, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области в своем Telegram-канале. Пострадали два легковых автомобиля Renault и Toyota.

«С места ДТП в медицинское учреждение для осмотра доставлена женщина-пассажир автомобиля Toyota», - говорится в сообщении.

Выясняются все обстоятельства произошедшего, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

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