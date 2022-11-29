В Томской области женщина без прав на ВАЗе сбила пешехода и скрылась

Вызывать медиков водитель не стала. Фото: Ксения Высотина

В Верхнекетском районе Томской области задержана женщина-водитель, которая совершила наезд на пешехода, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области. Сообщение от медиков поступило в дежурную часть ОМВД России по Верхнекетскому району г. Томска.

«По предварительной информации, фигурантка, двигаясь по улице Лиханова в п. Степановка со стороны переулка Аптечный в сторону улицы Таежной, напротив дома № 21 переехала колесами своего автомобиля лежавшую на проезжей части женщину», - говорится в сообщении.

Вызывать медиков водитель не стала, усадила пострадавшую в свой автомобиль и отвезла в больницу, после чего скрылась. В ходе проверочных мероприятий, сотрудникам удалось установить автомобиль подозреваемой. Биологическая экспертиза подтвердила следы потерпевшей.

«29-летняя местная жительница - водитель автомобиля ВАЗ 21093, не имеющая права управления транспортным средством, созналась в содеянном», - сообщили в ведомстве.

В отношении женщины- водителя составлены 3 административных дела по ч. 2 ст. 12.27, ч. 1 ст. 12.7, ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ. Автомобиль отправлен специализированную стоянку. Добавим, что назначено проведение медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

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