Врач из Томска Поздняков назвал главную опасность повышения иммунитета. Фото: Ленц Мария / Золото Олег

Главный врач клиники «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал «АиФ-Томск», чем может быть опасно стимулирование иммунной системы.

Как правило, это достигается иммуностимулирующими препаратами, зачастую рекламируемыми под видом средств профилактики гриппа и простуды или борьдля борьбы с гриппом и простудой.

По словам врача, влияние частого приема таких препаратов на человеческий организм не до конца изучено, и заниматься стимулированием иммунитета без крайней необходимости может быть опасно.

Иммунная система – это саморегулирующийся орган. Она четко разделяет понятия «свой-чужой», и если эту тонкую грань порвать иммуностимуляцией, то это может вылиться в аутоиммунные проблемы, когда иммунная система вдруг начнет принимать собственные клетки за чужеродные, и этот процесс крайне сложно остановить», — пояснил Поздняков.

Врач добавил, что перечень аутоимунных заболеваний разнообразен и большинство из них требуют сложного лечения.

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