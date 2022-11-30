Ночной патруль отряда «ЛизаАлерт» спас замерзающего человека в Томске

Ночной патруль «ЛизаАлерт» спас замерзающего человека в Томске. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области / Виктор Гусейнов

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» приглашают добровольцев присоединиться к новой инициативе «Ночной патруль» для спасения людей от холода в ночное время. Информация об инициативе опубликована в соцсетях отряда.

«Опыт прошлого года показал, что именно в ночное время в безлюдном городе, в мороз, помощь добровольцев — часто единственный шанс сохранить человеку здоровье и даже жизнь», — подчеркивают волонтеры.

По информации отряда, в Томске этой зимой экипажи «Ночного патруля» выезжали на улицы города с 22 до 4 часов уже трижды, и в одном случае результативно: замерзающий на ночных улицах человек был доставлен домой.

Чтобы записаться в «Ночной патруль», нужно оставить комментарий в соцсетях отряда «ЛизаАлерт» или позвонить на горячую линию 8-800-700-54-52.

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