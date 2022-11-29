Полиция ищет пропавшую 17-летнюю девушку из Кожевниково Томской области

Ее местонахождение неизвестно почти две недели. Фото: УМВД

Пресс-служба УМВД по Томской области сообщает о поисках девушки 2005 года рождения, которая ушла из студенческого общежития в селе Кожевниково Томской области 17 ноября 2022 года и на настоящий момент не вернулась.

До настоящего времени не вернулась несовершеннолетняя Алтухова Виктория Алексеевна, 17.03.2005 г.р. Приметы: на вид 15-17 лет, худощавого телосложения, рост 162, глаза голубые, волосы крашенные до плеч, - говорится в сообщении.

Также уточняется, что пропавшая была одета в длинный пуховик красного цвета и черные сапоги с собой взяла рюкзак черного цвета. Из особых примет у девушки два шрама на подбородке.

Добавляется, что жительница Томской области уехала в Чебоксары Чувашской Республики. В последний раз выходила на связь в Челябинске.

Томичей просят сообщить о местонахождении девушки, если обладают такой информацией: 02 (с сотового 102) или в ОМВД России по Кожевниковскому району по телефонам: 8-953-927-84-24, 8-906-957-43-19.