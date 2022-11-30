К выходным из Томской области уйдут 30-градусные морозы

Фото: Густаво Зырянов/СибФМ

В Томской области к выходным станет немного теплее. 30-градусные морозы перестанут беспокоить томичей, сообщила журналисту "КП-Томск" начальник отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.

В субботу, 3 декабря, в Томской области ночью ожидается -19...24 градуса, местами по региону до -29 градусов. Днем в области потеплеет до -17-22 градусов. Преимущественно будет без осадков, днем местами снег.

В воскресенье, 4 декабря, ночью по региону ожидается -22...27 градусов, а днем - минус 17...22 градуса. Осадков не ожидается.

В Томске в субботу ночью прогнозируется до -24...26 градусов. Днем потеплеет до -18...20 градусов. В воскресенье погода не сильно изменится, ночью - минус 24...26, днем - минус 17...19 градусов.

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