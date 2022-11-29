«Ноги примерзают к полу»: в селе в Томской области жители дома замерзают из-за нарушений при ремонте

В селе в Томской области жители дома замерзают из-за нарушений при ремонте Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация и прокуратура Асиновского района Томской области отреагировали на сообщения о проблемах с отоплением в многоквартирных домах в селе Ягодное, сообщила пресс-служба районной администрации Telegram.

Во вторник в томских соцсетях стали появляться жалобы на отопление в Ягодном в домах по улице Школьной, 1 и 1в. Telegram-канал «Милый Томск» опубликовал видео жительницы одного из домов — инвалида первой группы, которая рассказала, что такая же проблема в Ягодном была в позапрошлом отопительном сезоне, весной 2021 года.

«Сейчас у нас в квартире температура 15-16 градусов, с обогревателем побольше. Холод сохраняется уже где-то неделю, но и на улице тоже холодает», — рассказала жительница в видео от 28 ноября. По ее словам, в обслуживающей компании посоветовали обратиться в УК, заявив, что проблем в котельной нет.

Как сообщили в администрации Асиновского района, в доме по улице Школьной, 1в температурный режим не соответствует нормам из-за нарушений при ремонте.

«На сегодняшний день причиной низкой температуры в квартирах стало невыполнение подрядчиком условий контракта по капитальному ремонту кровли, в частности отсутствие утеплителя на межэтажном перекрытии», — говорится в сообщении. В доме по улице Школьной, 1 проблем не выявлено, главе поселения поручили ежедневно проводить замеры.

В администрации добавили, что обратились в районную прокуратуру для применения мер прокурорского реагирования в отношении подрядчика. До нормализации температуры жителям домов компенсируют затраты на отопление.

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