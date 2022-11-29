Схему движения по улице Беринга в Томске вновь изменили до Нового года

В Томске на улице Беринга изменят временную схему движения. Фото: Ксения Высотина

На участке улицы Беринга от улицы Лазо до улицы Мичурина с 30 ноября до 23.00 31 декабря изменят временную схему движения из-за работ «Томскводоканала» на водоводе.

Одна часть улицы Беринга будет перекрыта, на противоположной стороне движение будет запущено в обе стороны. В период ограничений движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временными знаками дорожного движения.

Томичей просят учитывать информацию о перекрытии улицы Беринга при планировании маршрутов.

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