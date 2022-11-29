Превышение в 54 раза: в Томске обнаружили «незамерзайку» с опасным содержанием метанола

В жидкости было превышение метанола в 54 раза Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томске продолжает крепнуть мороз, что вынуждает автомобилистов приобретать незамерзающую жидкость для стеклоочистителей. Медведь Егор, заместитель начальника управления Роспотребнадзора по Томской области ответил «КП-Томск» на официальный запрос о выявленных случаях контрабанды «незамерзайкой».

«Было установлено нахождение в реализации антиобледенительной жидкости "Антилед" изготовителя из города Челябинск. В рамках предварительной проверки установлено, что по указанному на маркировке адресу производство, реализация и хранение незамерзающей жидкости не обнаружено», - сообщил Медведь Егор.

Специалист отметил, что товары, в том числе и бытовая химия, входит в перечень продукции, подлежащей государственной регистрации, утвержденной решением комиссии таможенного союза. У данной «незамерзайки» свидетельства о государственной регистрации не было.

Кроме того, лабораторная экспертиза показала превышение разрешенного количества метанола в составе ровно в 54 раза. При норме 0,5% изготовитель добавил запрещенный «ингредиент» в пропорции 27%.

Управление Роспотребнадзора выдало предписание о приостановке реализации продукции. Незамерзающая жидкость от недобросовестного производителя была снята с реализации.

Напомним, при выборе незамерзающей жидкости для своего автомобиля лучше следовать простым правилами: не покупать товар у обочины; не покупать товар из самого дешевого сегмента; не покупать товар с отклеившейся этикеткой, нечитаемым шрифтом или вовсе без бирки.

Кроме того, потребитель в праве попросить у продавца сертификат соответствия заявленным техническим характеристикам конкретной жидкости.

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