В Томске 29 ноября синоптики прогнозируют до -21 градуса

Днем температура воздуха составит до -19…-21°С. Фото: Густаво Зырянов

В Томске во вторник синоптики обещают до -21 градусов, без существенных осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

В городе 29 ноября ветер будет дуть юго-западный 2-7 м/с, с порывами 12 м/с. Днем температура воздуха составит до -19…-21°С. Преимущественно без осадков.

В Томской области будет облачно с пояснениями, без существенных осадков. Температура днем -19…-24°С, местами -13…-18°С. На дорогах местами гололедица.