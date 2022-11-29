Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 ноября 2022 2:00

В Томске 29 ноября синоптики прогнозируют до -21 градуса

По области местами ожидается до -24 градусов
Ксения Высотина
Днем температура воздуха составит до -19…-21°С. Фото: Густаво Зырянов

Днем температура воздуха составит до -19…-21°С. Фото: Густаво Зырянов

В Томске во вторник синоптики обещают до -21 градусов, без существенных осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

В городе 29 ноября ветер будет дуть юго-западный 2-7 м/с, с порывами 12 м/с. Днем температура воздуха составит до -19…-21°С. Преимущественно без осадков.

В Томской области будет облачно с пояснениями, без существенных осадков. Температура днем -19…-24°С, местами -13…-18°С. На дорогах местами гололедица.