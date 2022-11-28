Томичам рассказали, кому жаловаться из-за холодных батарей в квартире

Томичам рассказали, как не замерзнуть зимой в холодной квартире Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Томск пришли 30-градусные морозы, а вместе с ними и жалобы томичей на температурный режим в квартирах. В отопительный сезон случается так, что температура батарей в доме не соответствует температуре за окном, и жильцы вынуждены кутаться в пледы или открывать окна, рискуя заболеть.

В редакции «КП-Томск» узнали, куда нужно обратиться, если зимой в квартире слишком холодно или слишком жарко.

Какая температура должна быть в квартире по нормативу?

Нормы температуры в помещениях жилых зданий регулируются санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.1.2.2645-10. Согласно нормам, температура жилых комнат в холодный период года должна поддерживаться в диапазоне 18-24 градуса Цельсия. А в самую холодную пятидневку (-31 °C и ниже) УК должны настроить отопительные системы так, чтобы температура в комнатах превышала 20 градусов.

Нормы для других помещений многоквартирных домов несколько отличаются. Так, в кухне, туалете, ванной допустимый диапазон температур — 18-26 градусов Цельсия. В межквартирном коридоре допустимы 16-22 градуса, на лестничной клетке и в вестибюле 4-20 градусов.

Кто в ответе за холодные квартиры?

Если температура в помещении отличается от нормативов, жители вправе пожаловаться на некомфортную температуру в квартирах в управляющую компанию своего дома. Отметим, что замеры, проведенные обычным домашним термометром, не подойдут: нужно составлять акт замера температуры с участием представителей УК и экспертов (в этой роли может выступить, например, Госжилинспекция).

«Управляющая организация обязана выяснить причину несоответствия параметров нормативам и отрегулировать внутридомовое оборудование, чтобы обеспечить комфортный температурный режим. Если управляющая компания не может отрегулировать отопительную систему самостоятельно, её представители должны обратиться за помощью в «ТомскРТС» для проведения совместных мероприятий по настройке режимов в доме», — рассказали «КП-Томск» в ресурсоснабжающей компании «ТомскРТС».

В «ТомскРТС» добавили, что если УК утверждает, что проблема не на их стороне, необходимо настоять на приглашении представителя ресурсоснабжающей организации, чтобы специалисты сами или вместе с УК отрегулировали температурный режим.

Таким образом, если томичи ощущают, что в квартирах слишком жарко, или наоборот, слишком холодно, нужно обратиться в обслуживающую компанию дома с просьбой отрегулировать батареи. Если меры не будут приняты, следует обратиться в единую аварийно-диспетчерскую службу по номеру 005 в Томске, 8(3823)77-61-12 в Северске.

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