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НовостиОбщество29 ноября 2022 8:24

Власти Томской области подали заявку на финансирование памятников культурного наследия за счет Минкульта

На 2023 год запланировано сохранить несколько объектов
Ксения Высотина
Администрация Томской области подала заявку на денежное финансирование памятников региона.

Администрация Томской области подала заявку на денежное финансирование памятников региона.

Фото: Ксения Высотина

Администрация Томской области подала заявку на денежное финансирование памятников региона. На 2023 год запланировано сохранить несколько объектов, сообщает пресс-служба администрации.

"Ежегодно в рамках государственной программы «Развитие культуры» комитет по охране объектов культурного наследия Томской области с участием Центра по охране памятников подает заявки в Министерство культуры РФ на финансирование мероприятий по сохранению объектов культурного наследия за счет средств федерального бюджета", - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что на следующий год финансирование на разработку проектной документации запрошено для Воскресенской церкви в селе Тогур, двух памятников в Нарыме и здания бывшей гостиницы «Северная» на проспекте Ленина, 86.

Помимо этого, была подана заявка на выделение денег для противоаварийных мероприятий в здании «Семинария Духовная» на Никитина, 8, стр. 4, 5 и церкви в Нагорном Иштане.

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