Власти Томской области подали заявку на финансирование памятников культурного наследия за счет Минкульта

Администрация Томской области подала заявку на денежное финансирование памятников региона. Фото: Ксения Высотина

Администрация Томской области подала заявку на денежное финансирование памятников региона. На 2023 год запланировано сохранить несколько объектов, сообщает пресс-служба администрации.

"Ежегодно в рамках государственной программы «Развитие культуры» комитет по охране объектов культурного наследия Томской области с участием Центра по охране памятников подает заявки в Министерство культуры РФ на финансирование мероприятий по сохранению объектов культурного наследия за счет средств федерального бюджета", - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что на следующий год финансирование на разработку проектной документации запрошено для Воскресенской церкви в селе Тогур, двух памятников в Нарыме и здания бывшей гостиницы «Северная» на проспекте Ленина, 86.

Помимо этого, была подана заявка на выделение денег для противоаварийных мероприятий в здании «Семинария Духовная» на Никитина, 8, стр. 4, 5 и церкви в Нагорном Иштане.

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