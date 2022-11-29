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НовостиОбщество29 ноября 2022 7:35

Арбитражный суд в Томске признал незаконным отказ в строительстве многоквартирника возле Красной мечети

Мэрия будет подавать апелляцию
Ксения Высотина

Фото: Абылай САРАЛАЕВ

В Томске Арбитражный суд признал незаконным отказ в застройке у Красной мечети. Речь идет о многоквартирном доме на улице Трифонова, 18.

Напомним, что по данному адресу было запланировано строительство многоквартирного дома, однако администрация города и представители мечети были против.

В сообщении суда говорится, что решено признать незаконным отказ в выдаче разрешения на строительство объекта. Также Арбитражный суд обязал департамент архитектуры и градостроительства города Томска устранить допущенные нарушения прав и законных интересов ООО "Вектор" путем повторного рассмотрения заявления.

Представитель мэрии рассказал журналисту "КП-Томск", что будет подавать апелляцию в установленный законом срок.