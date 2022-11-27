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НовостиОбщество27 ноября 2022 6:00

Семьи мобилизованных жителей Томской области продолжают получать помощь

Почти все мобилизованные уже поучили выплаты
Ксения Высотина
Фото: Алёна Мищенко/АиФ-Томск

Фото: Алёна Мищенко/АиФ-Томск

В Томской области семьи мобилизованных мужчин продолжают получать помощь. Почти все призывники уже поучили выплаты, сообщили в администрации Томской области.

"Практически всем мобилизованным выплаты уже перечислены (97%), поскольку они осуществляются в течение трех дней", - говорится в сообщении.

Напомним, что за каждой семьей, где мобилизовали мужчину, прикрепили соцработника. Данное решение было принято для того, чтобы оперативно решать возникающие жизненные проблемы.

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