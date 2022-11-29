Названа самая востребованная помощь для семей мобилизованных жителей Томской области

Кроме физической помощи необходима адресная Фото: Алёна ГОЛЕВА

В Томске у мобилизованных граждан остались семьи и привычные обязанности. Область всячески старается поддерживать родных бойцов, и.о. заместителя начальника Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области Алексей Филимонов назвал самую востребованную нематериальную помощь, которая требуется в дома мобилизованных томичей.

«Для тяжелой физической помощи у нас есть крупные волонтеры-мальчики, которые не стесняются помочь по хозяйству в том, в чем это необходимо. Поступали к нам просьбы и по поводу того, можно ли помочь отвести ребенка в сад. Да, конечно, можно», - сказал Алексей Филимонов.

Кроме физической помощи - наколоть дрова, принести воды, очистить двор от снега, у семей граждан, которые находятся в зоне СВО, есть и другие запросы. Например, помочь разобраться с работой компьютера и другой техники.

«Каждая семья должна знать и быть уверенной, что они могут обратиться за помощью по номеру телефона 8-3822-90-15-59, и мы эту помощь окажем. У них есть такое право. Мы гарантируем конфиденциальность и анонимность», - отметил Филимонов.

Спикер также добавил, что не все нуждающиеся обращаются по указанному номеру, несмотря даже на потребность в помощи. Позвонить по указанному номеру может любой близкий человек, чей родственник призван в рамках частичной мобилизации.

Читайте также: Жителей Томска ждет повышение платы за ЖКХ с 1 декабря 2022 года

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.