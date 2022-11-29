«Транснефть - Западная Сибирь» провела работы на объектах Парабельского района

Специалисты компании «Транснефть - Западная Сибирь» успешно завершили плановые ремонты ноября на площадочных объектах и линейной части магистрального нефтепровода в Парабельском районе Томской области.

Их цель - обеспечение производственной надёжности объектов в процессе эксплуатации.

Во время плановой остановки транспортировки нефти по МН Игольско-Таловое - Парабель были ликвидированы ненормативные отборы давления. Персонал на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Парабель» завершил подключение байпасной линии фильтров-грязеуловителей.

Также плановые работы были проведены в Тюменской, Омской и Кемеровской областях. На линейной части МН Усть-Балык - Омск, Омск - Иркутск, Туймазы – Омск - Новосибирск были устранены ненормативные сварные элементы. Устранение подобных сварных элементов проводится для дальнейшего диагностического обследования нефтепроводов с пропуском высокочувствительных внутритрубных инспекционных приборов. Дефектоскопия позволяет получать точную информацию о фактическом состоянии трубопроводов, а также планировать своевременное проведение необходимых плановых и профилактических ремонтов. Выполнена также вырезка дефекта и замена технологического оборудования.

В зоне ответственности Ишимского РНУ в Тюменской области на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Абатская» были заменены три задвижки фильтров-грязеуловителей. Новая запорная арматура отличается увеличенным сроком эксплуатации. На НПС «Вознесенка-2» выполнено подключение подводящего трубопровода. Отключен резервуар от технологических трубопроводов для дальнейшей модернизации на НПС «Вагай».

В кемеровской области на Анжеро-Судженской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) установлен новый обратный затвор на технологическом трубопроводе. Обратный затвор является одним из видов трубопроводной арматуры, который применяется для предотвращения изменения направления потока среды в технологическом трубопроводе.

Всего в плановых работах в ноябре были задействованы более 300 человек, использовалось около 100 единиц техники. В настоящее время все работы успешно завершены. Транспортировка нефти производится в штатном режиме.