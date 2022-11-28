Подозреваемого в совершении кражи жителя Томской области арестовали за агрессию в магазине

Сотрудникам поступил сигнал о срабатывании тревожной сигнализации. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В магазине на Иркутском тракте в Томске Росгвардейцы задержали 47-летнего нарушителя общественного порядка, сообщает пресс-служба ведомства. Сотрудникам поступил сигнал о срабатывании тревожной сигнализации.

"К оперативно прибывшим росгвардейцам обратилась продавец магазина, которая пояснила, что двое мужчин ведут себя агрессивно, выражаются в адрес посетителей нецензурной бранью, а на замечания и просьбу покинуть магазин не реагируют", - говорится в сообщении.

Как выяснилось при проверке, житель города Асино 1975 года рождения находился в розыске за подозрение в совершении кражи. Его задержали и доставили в ОМВД по Октябрьскому району Томска. Второй 35-летний участник инцидента был также передан полиции для составления протокола.

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