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НовостиОбщество28 ноября 2022 13:44

В Томске проходят рейды по профилактике пожаров

За выходные дни проведено около 50 профилактических бесед
Алёна ГОЛЕВА
За выходные дни проведено около 50 профилактических бесед

За выходные дни проведено около 50 профилактических бесед

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске продолжают действовать профилактические рейды по предотвращению пожарной безопасности. За выходные дни проведено около 50 профилактических бесед.

«Сотрудники администраций районов Томска совместно с инспекторами городской Оперативно-дежурной службы и МЧС России продолжают проводить ежедневные рейды по частному сектору города», - говорится в сообщении.

Отмечается, что рейды прошли в Зырянском, на улицах Большая Подгорная, Александра Невского, Профсоюзная, Вицмана, Олега Кошевого, Дальняя, Сибирская, Татарская, Мусы Джалиля.

Члены профилактической комиссии рассказали жителям домов о необходимых мера при эксплуатации печей, разведении открытого огня и опасности сожжения травы на участках.

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