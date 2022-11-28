В Томске проходят рейды по профилактике пожаров

За выходные дни проведено около 50 профилактических бесед Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске продолжают действовать профилактические рейды по предотвращению пожарной безопасности. За выходные дни проведено около 50 профилактических бесед.

«Сотрудники администраций районов Томска совместно с инспекторами городской Оперативно-дежурной службы и МЧС России продолжают проводить ежедневные рейды по частному сектору города», - говорится в сообщении.

Отмечается, что рейды прошли в Зырянском, на улицах Большая Подгорная, Александра Невского, Профсоюзная, Вицмана, Олега Кошевого, Дальняя, Сибирская, Татарская, Мусы Джалиля.

Члены профилактической комиссии рассказали жителям домов о необходимых мера при эксплуатации печей, разведении открытого огня и опасности сожжения травы на участках.

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