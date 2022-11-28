Житель Кировского района Томска спас свою жену от мошенников

Женщина хотела перевести деньги неизвестным людям Фото: Алёна ГОЛЕВА

Пресс-служба регионального УМВД России по томской области сообщает заведении уголовного дела в отношении мошенников, которые хотели похитить денежные средства у томичики. От передачи денег женщину спас ее муж.

«Женщине позвонили, представились сотрудником правоохранительных органов и сообщили, что неизвестные пытались оформить кредит от ее имени. Злоумышленник пояснил женщине, что для блокировки данной операции ей необходимо оформить кредит и перевести денежные средства на «безопасный счет», - сообщает пресс-служба.

Затем женщина действовала по схеме, которую предоставили мошенники. Жительница Томска оформила кредит на сумму в 150 тысяч рублей, однако ее муж заметил звонок от неизвестных и пресек передачу денег.

В отношении мошенников завели уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 159 и частью 3 статьи 30 УК РФ.

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