Зять экс-губернатора Томской области Жвачкина получил 3,5 года колонии за мошенничество. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зять экс-губернатора Томской области Сергея Жвачкина и сын телеведущего Павла Астахова Антон Астахов был осужден на 3,5 года колонии общего режима за мошенничество. Приговор был оглашен во Фрунзенском районном суде города Саратова.

Фактический срок пребывания за решеткой будет меньше, поскольку суд учел время, проведенное Астаховым под домашним арестом.

Антон Астахов в 2013 году женился на дочери экс-губернатора Томской области Анастасии Жвачкиной.

По информации пресс-службы суда, следствие установило, что летом 2019 года Астахов и еще один подозреваемый ввели в заблуждение директора фирмы и незаконно взяли над ней контроль. После этого с помощью связанных с Астаховым соучастников они дистанционно похитили средства, которые та взяла в кредит, перечислив их в другие организации.

«23 ноября на приговор Фрунзенского районного суда города Саратова по делу в отношении Астахова Антона Павловича поступила апелляционная жалоба от защитника Шиловой Татьяны Васильевны», — сообщили корреспонденту «КП-Томск» в пресс-службе, уточнив, что на подачу апелляционной жалобы у сторон есть десять суток с момента оглашения приговора.

Дата рассмотрения в апелляционном суде на момент публикации не назначена.

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