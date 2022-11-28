В Томске откроют памятную табличку в честь журналиста и общественницы Елены Изофатовой

Фото: «Обыкновенное чудо»

В здании по адресу улица Крылова, 5 в Томске 28 ноября пройдет церемония открытия мемориальной доски в честь тележурналиста и общественного деятеля Елены Макаровой (Изофатовой), сообщает «МК в Томске». В этом здании расположен фонд «Обыкновенное чудо», которому Изофатова посвятила последние годы своей жизни.

Уроженка Северска, Елена Изофатова ушла из жизни в сентябре 2020 года в возрасте 49 лет после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. Окончила отделение журналистики ТГУ, более 10 лет возглавляла благотворительный фонд «Обыкновенное чудо».

В 2012 году во второй раз вышла замуж за экс-мэра Томска Александра Макарова.

В 2019 году по инициативе Изофатовой в память о бывшем коллеге Андрее Мурашове был основан благотворительный «Мурашов-центр».

Установку таблички в октябре поддержали депутаты городской Думы, так как здание находится в муниципальной собственности.

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