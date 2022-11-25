Телефонные мошенники вынудили жителя Томска перевести деньги через банкомат

Мужчина перевел на указанные счета более 48 000 рублей Фото: Алёна ГОЛЕВА

Пресс-служба УМВД России по Томской области сообщает о факте мошенничества по отношению к жителю города, у которого преступники выманили деньги через телефон.

«На его мобильный телефон поступил телефонный звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов и пояснил, что задержан мужчина, который при помощи нотариальной доверенности попытался оформить кредит на персональные данные томича», - отмечается в сообщении.

Далее мошенники приступили к развитию схемы, чтобы еще больше убедить жителя города отдать им деньги. Так, после лжесотрудника полиции мужчине позвонила лжесотрудница банка и предложила вариант поимки преступника, для этого нужно было установить приложение.

В приложении же 27-летний потерпевший увидел «кредит» на сумму более 420 тысяч рублей. Затем опять же человек с неизвестного номера предложил вариант перевести незаконные деньги на другие счета. Томич так и сделал с помощью банкомата, переведя более 48 тысяч рублей на указанные адреса.

В отношении неизвестных завели уголовное дело ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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