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НовостиОбщество25 ноября 2022 7:20

Телефонные мошенники вынудили жителя Томска перевести деньги через банкомат

Мужчина перевел на указанные счета более 48 000 рублей
Алёна ГОЛЕВА
Мужчина перевел на указанные счета более 48 000 рублей

Мужчина перевел на указанные счета более 48 000 рублей

Фото: Алёна ГОЛЕВА

Пресс-служба УМВД России по Томской области сообщает о факте мошенничества по отношению к жителю города, у которого преступники выманили деньги через телефон.

«На его мобильный телефон поступил телефонный звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов и пояснил, что задержан мужчина, который при помощи нотариальной доверенности попытался оформить кредит на персональные данные томича», - отмечается в сообщении.

Далее мошенники приступили к развитию схемы, чтобы еще больше убедить жителя города отдать им деньги. Так, после лжесотрудника полиции мужчине позвонила лжесотрудница банка и предложила вариант поимки преступника, для этого нужно было установить приложение.

В приложении же 27-летний потерпевший увидел «кредит» на сумму более 420 тысяч рублей. Затем опять же человек с неизвестного номера предложил вариант перевести незаконные деньги на другие счета. Томич так и сделал с помощью банкомата, переведя более 48 тысяч рублей на указанные адреса.

В отношении неизвестных завели уголовное дело ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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