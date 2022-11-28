В Северске завершили первый этап расчистки озера в районе бывшего ДОКа. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В городе Северске Томской области завершили первый этап работ по расчистке озера Док в районе бывшего деревообрабатывающего комбината. На работы в 2022 году потратили 3 млн рублей, сообщает пресс-служба департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.

В рамках работ берег озера очистили от кустарников и извлекли донные отложения из водоема. В 2023 году планируется провести планировку земель и посад трав в районе озера, на работы выделено 734,75 тыс. рублей.

Ранее рядом с данным водоемом располагался деревообрабатывающий комбинат, который прекратил работу в 2006 году. На протяжении многих лет в озеро сбрасывались древесные отходы комбината, в нем накапливались загрязняющие вещества с территории предприятия.

После ликвидации комбината на прилегающей к озеру территории началось строительство многоэтажных домов, которые формируют микрорайон Ясный. После окончания работ по расчистке озера в третьем квартале 2023 года облагораживание территории продолжится.

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