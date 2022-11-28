Томская область пополнилась пятью Народными мастерами. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Почетное звание «Народный мастер Томской области» получили пять ремесленников из различных районов региона. Награды лауреатам на минувшей неделе вручил начальник департамента по культуре Томской области Павел Волк, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Основанием для присвоения Почетного звания «Народный мастер Томской области» являются успехи в сохранении, развитии и популяризации традиционных народных ремесел.

Решением жюри звание из десяти претендентов получили керамист Александр Варламов (Асино), мастер по работе с лозой и берестой и по пошиву национального (селькупского) костюма Зоя Баскончина (Колпашево), а также резчики Владимир Лебедев (Томск), Юрий Федченко (с. Парабель) и Сергей Хромов (Шегарский район).

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