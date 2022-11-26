На центральном КПП Северска был задержан нетрезвый мужчина с муляжом гранаты

В настоящее время КПП работает в прежнем режиме. Фото: Дмитрий СТЕШИН

26 ноября в 13.43 на центральном КПП Северска был задержан нетрезвый мужчина 1986 года рождения, сообщает пресс-служба АХ «СХК». Во время прохода через КПП у него обнаружили похожий на гранату типа РГ-42 предмет.

«Гражданин задержан, предмет изъят. На время проведения проверочных мероприятий здание людского КПП было перекрыто, люди эвакуированы, здание оцеплено силами охраны», - говорится в сообщении.

Специалисты прибыли на место и установили, что предмет является муляжом. В настоящее время КПП работает в прежнем режиме.

Читайте также: В Томской области почти за неделю задержаны 36 нетрезвых водителей

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.