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НовостиОбщество26 ноября 2022 10:04

На центральном КПП Северска был задержан нетрезвый мужчина с муляжом гранаты

Мужчину задержали и изъяли у него предмет
Кирилл Колемасов
В настоящее время КПП работает в прежнем режиме.

В настоящее время КПП работает в прежнем режиме.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

26 ноября в 13.43 на центральном КПП Северска был задержан нетрезвый мужчина 1986 года рождения, сообщает пресс-служба АХ «СХК». Во время прохода через КПП у него обнаружили похожий на гранату типа РГ-42 предмет.

«Гражданин задержан, предмет изъят. На время проведения проверочных мероприятий здание людского КПП было перекрыто, люди эвакуированы, здание оцеплено силами охраны», - говорится в сообщении.

Специалисты прибыли на место и установили, что предмет является муляжом. В настоящее время КПП работает в прежнем режиме.

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