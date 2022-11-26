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НовостиОбщество26 ноября 2022 6:44

В Томской области почти за неделю задержаны 36 нетрезвых водителей

Эвакуировано 84 транспортных средства за нарушение ПДД
Кирилл Колемасов
Трое из них сели за руль после употребления алкоголя повторно.

Трое из них сели за руль после употребления алкоголя повторно.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области с 18 по 24 ноября полиция задержала 36 нетрезвых водителя, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области. Трое из них сели за руль после употребления алкоголя повторно.

За нарушение правил ПДД в регионе было эвакуировано 84 транспортных средства. На 37 водителей составлены протоколы за нарушение правил остановки и стоянки, 15 из них неправомерно оставляли автомобили на местах для инвалидов.

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