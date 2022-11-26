В Томской области почти за неделю задержаны 36 нетрезвых водителей

Трое из них сели за руль после употребления алкоголя повторно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области с 18 по 24 ноября полиция задержала 36 нетрезвых водителя, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области. Трое из них сели за руль после употребления алкоголя повторно.

За нарушение правил ПДД в регионе было эвакуировано 84 транспортных средства. На 37 водителей составлены протоколы за нарушение правил остановки и стоянки, 15 из них неправомерно оставляли автомобили на местах для инвалидов.

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