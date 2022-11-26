Косметолог Блинова рассказала томичкам о способах спасения кожи от сухости в морозы

Сухость кожи мастер советует купировать кремом. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Томске 26 ноября установилась морозная температура. Днем ожидается от -29 до -31, сообщает гидрометцентр региона. Журналисты «МК в Томске» пообщались с косметологом Екатериной Блиновой и узнали, как спасти кожу лица и рук от воздействия минусовых температур.

Во время холодов специалист рекомендует женщинам сменить крем с увлажняющего на питательный и отказаться на время от декоративной косметики.

«Сильные морозы, безусловно, вредят коже. Драгоценные утренние минуты, которые томички тратят на макияж, в дни сильных холодов можно и нужно перенаправить на собственное утепление», - поделилась Блинова.

Косметолог уточнила, что на морозе тушь застынет, а в помещении начнет оттаивать и растекаться по лицу.

Сухость кожи мастер советует купировать кремом и мазать им все возможные участки тела – лицо, шею, руки, сгибы локтей и ступни, а также советует вставать с утра пораньше, чтобы между утренним душем и выходом на улицу прошло хотя бы полтора часа.

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