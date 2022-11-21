Косметолог из Томска Блинова посоветовала обильно мазать руки кремом зимой

Низкие температуры вызывают ухудшение кровообращения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 24 ноября в Томской области ожидаются морозы до -38 градусов. Журналисты "МК в Томске" пообщались с косметологом из Томска Екатериной Блиновой и узнали, что поможет сохранить кожу рук невредимой в холода.

Екатерина советует после каждого контакта с водой вытирать руки насухо, а не ограничиваться стряхиваем капель с рук.

Мороз провоцирует потерю жира, который необходим коже. Он истончает защитный слой кожного покрова, ослабляет натуральную защиту рук и провоцирует раздражение. Зимой незаменимым аксессуаром, который всегда есть с собой - это крема для рук.

"Низкие температуры вызывают ухудшение кровообращения, это снижает приток к коже питательных веществ", - рассказала Блинова.

Заменой крему могут выступить компрессы из растительного, льняного и оливкового масла. Вареный картофель, смешанный с молоком и маслом поможет восстановить уровень влаги коже рук. Мягкость и эластичность возможно вернуть с помощью компресса из сметаны и яичного желтка.

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