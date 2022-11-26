Жительница Томской области взяла кредит и пыталась обвинить в этом мошенников

Как выяснилось после проверки, мошенничества не было. Фото: Даниил ОПАРИН

Жительницу областного центра будут судить за заведомо ложный донос, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области. Ее обвиняют в совершении преступления по ч.1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).

«По версии следствия, в июле 2022 года обвиняемая обратилась в местный отдел полиции с заявлением об оформлении на ее имя мошенниками займа в финансовой организации», - говорится в сообщении.

Как выяснилось после проверки, мошенничества не было. Женщина призналась, что оформила кредит на сумму 115 тысяч рублей в 2013 году. Во избежание конфликта с супругом и надеясь избежать оплаты процентов, она обратилась в правоохранительные органы.

Уголовное дело направлено в Бакчарский районный суд Томской области.

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