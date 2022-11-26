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НовостиОбщество26 ноября 2022 3:55

СК возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек в пожаре в Томске

В происшествии предположительно погибли супруги
Кирилл Колемасов
Фото: СУ СК РФ по Томской области.

Фото: СУ СК РФ по Томской области.

По факту обнаружение двух тел при тушении пожара в селе Красный Яр Кривошеинского района возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ, сообщает СУ СК РФ по Томской области.

25 ноября стало известно о возгорании в двухквартирном доме в селе Красный Яр. На месте были обнаружены тела двух человек 1956 и 1957 г. рождения. Предположительно, это были супруги.

В данный момент проводятся следственные действия.

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