СК возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек в пожаре в Томске

Фото: СУ СК РФ по Томской области.

По факту обнаружение двух тел при тушении пожара в селе Красный Яр Кривошеинского района возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ, сообщает СУ СК РФ по Томской области.

25 ноября стало известно о возгорании в двухквартирном доме в селе Красный Яр. На месте были обнаружены тела двух человек 1956 и 1957 г. рождения. Предположительно, это были супруги.

В данный момент проводятся следственные действия.

Читайте также: В Томской области при пожаре погибли муж и жена

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.