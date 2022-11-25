В Томской области при пожаре погибли муж и жена

Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области.

В селе Красный Яр Кривошеинского района Томской области в результате пожара погибли семейная пара, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Происшествие произошло 25 ноября в 7:16.

«По предварительной информации, в результате пожара погибла семейная пара - мужчина, 1957 года рождения, и женщина, 1956 года рождения», - говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство, на месте работает прокурор Кривошеинского района Дмитрий Миронов. Прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств инцидента и принятие процессуального решения.

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