За 2022 год в Томской области произошло более 100 поджогов

Фото: Кирилл Колемасов

В Томской области за 2022 год произошло более 100 поджогов. В прошлом 2021 году их было на 40% меньше, сообщил журналистам глава отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Томску регионального управления МЧС Виталий Чернов.

Уточняется, что за 10 месяцев зафиксировано 113 случаев поджога. По словам представителя ГУ МЧС, чаще всего поджигают автомобили, а реже всего - дома.

"С начала 2022 года в Томской области было зафиксировано 2 478 пожаров, что больше на 245, чем в прошлом году. Данное увеличение связанно именно с ростом палов, возгоранием мусора и приростом пожаров в жилом секторе", - объяснил Чернов.

Отмечается, что два поджога в 2022 году унесли жизни людей. Также Виталий Чернов добавил, что в этом году в пожаре погибли 52 человека, 9 из них - дети.

Читайте также: В Томске из пожара на Вершинина пожарные спасли 13 человек