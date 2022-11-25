В Кедровом Томской области по требованию прокуратуры ликвидировали две свалки в лесном массиве. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Администрация города Кедрового очистила территорию лесных массивов от несанкционированных свалок после вмешательства прокуратуры Томской области, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Уточняется, что свалки были обнаружены в лесном массиве в окрестностях поселков Рогалево и Таванга, которые административно входят в состав Кедрового. На свалках нашли бытовой и древесный мусор, полиэтиленовую тару, пенопласт, стекло и другие твердые коммунальные отходы.

Общая площадь несанкционированных свалок составляла свыше 700 квадратных метров.

«По результатам проверки прокурор направил в суд административное исковое заявление о возложении на администрацию г. Кедрового обязанности обеспечить очистку лесного массива от несанкционированных свалок», — говорится в сообщении.

Суд удовлетворил иск прокуратуры, городские власти ликвидировали незаконные свалки.

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