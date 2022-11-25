Вдоль дорог Томской области планируют развернуть 90 пунктов обогрева. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томской области готовы развернуть 90 пунктов обогрева и питания для предотвращения несчастных случаев на дорогах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

В зимнее время увеличивается износ на узлы автомобилей, и любая поломка на дороге, особенно в труднодоступной местности, создает опасность для жизни водителей и пассажиров. Для этого создаются пункты обогрева и питания: стационарные, мобильные и подвижные.

«Стационарные пункты разворачиваются на базе различных стационарных сооружений, таких как: кафе, заправки, придорожные закусочные. Мобильные пункты обогрева представляют собой палатки или пневмокаркасные модули. <...> Для организации подвижного пункта обогрева, как правило, используются автобусы и грузовые автомобили, оборудованные кунгами», — рассказали в МЧС.

По данным пресс-службы, мобильные пункты рассчитаны на прием одновременно до ста человек. Подвижные пункты чаще всего используют на сложных участках трасс, где организуется патрулирование.

В МЧС напомнили, что в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций на дорогах следует позвонить по единому номеру «112».

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