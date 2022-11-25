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НовостиЗдоровье25 ноября 2022 8:23

В Томской области зарегистрировано еще 50 новых случаев COVID 19

Данные на 25 ноября 2025 года предоставил стопкоронавирус.рф
Алёна ГОЛЕВА
Данные на 25 ноября 2025 года предоставил стопкоронавирус.рф

Данные на 25 ноября 2025 года предоставил стопкоронавирус.рф

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 25 ноября 2022 года, в Томской области выявили 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. В общей сложности сейчас в регионе 157 058 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 54 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших инфекционное заболевание, выросло до 155 346 человек.

За последние сутки в стране выявлено 5 992 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 56 пациентов скончалось, 5 337 выздоровели, 1 255 госпитализировано.

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