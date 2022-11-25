В Томской области зарегистрировано еще 50 новых случаев COVID 19

Данные на 25 ноября 2025 года предоставил стопкоронавирус.рф Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 25 ноября 2022 года, в Томской области выявили 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. В общей сложности сейчас в регионе 157 058 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 54 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших инфекционное заболевание, выросло до 155 346 человек.

За последние сутки в стране выявлено 5 992 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 56 пациентов скончалось, 5 337 выздоровели, 1 255 госпитализировано.

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