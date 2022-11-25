В Томской области задолженность по зарплате за месяц увеличилась почти на 20%

Задолженность была у 4 томских организаций Фото: Алёна ГОЛЕВА

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области сообщает, что с октября по ноябрь 2022 года задолженность по заработной плате в регионе увеличилась почти на 20%. Должниками числятся четыре томских организаций.

«Просроченная задолженность по заработной плате, по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности, на 1 ноября 2022 года составила 20,1 млн рублей и по сравнению с 1 октября 2022 года увеличилась на 3,2 млн рублей (на 18,9%)», - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего за указанный промежуток времени в регионе числится четыре должника в Верхнекетском, Чаинском районах, Томске и Северске.

Самая крупная сумма по невыплаченной заработной плате - в размере 8,3 миллионов рублей - это 41,3% от общего числа. Эта компания занимается электромонтажными работами, где сумма задолженности на одного работника составила 106,5 тысяч рублей.

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