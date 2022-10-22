Организации в Томской области задолжали своим работникам почти 17 млн рублей

Сумма долга за месяц увеличилась на 12,6 млн рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Организации из Томской области задолжали своим работникам 16,9 млн рублей, сообщает Томскстат. Сумма задолженности выросла с сентября увеличилась на 12,6 млн рублей и составила 16,9 млн рублей.

"Задолженность по заработной плате перед работниками имели 6 организаций, расположенные на территории Александровского, Верхнекетского, Каргасокского, Чаинского районов, г. Томске и г. Северске. Весь объём просроченной задолженности по заработной плате сложился из-за отсутствия собственных средств у организации", - говорится в сообщении.

Самая большая сумма долга оказалась у организации, которая занимается распределением пара и горячей воды. На одного работника задолженность составила 86,3 млн рублей.

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