В Томске закрытый лицей №8 подключен к теплоснабжению

Томский закрытый лицей №8 вновь подключен к теплоснабжению. Фото: Ксения Высотина

Томский закрытый лицей №8 вновь подключен к теплоснабжению. Рабочие также завершили монтаж водоснабжения и электроснабжения, сообщает пресс-служба мэрии.

"Отопление в здании уже подключено, по мере прогрева помещений подрядчик начнёт наращивать темпы внутренних отделочных работ", - говорится в сообщении.

Помимо этого, отмечается, что в школе заменены все межэтажные перекрытия, на втором и третьем этаже завершено оштукатуривание стен и выполнена заменена окон на пластиковые, усилены проемы.

На данный момент подрядчик производит заливку стяжки на полах, усиливает фундамент на первом этаже и завершает устройство стропильной части крыши. Добавляется, что на следующей неделе в школе начнется монтаж пожарной сигнализации.

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