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Общество24 августа 2022 9:46

В Томске продлили сроки ремонта лицея №8

В настоящее время возникла задержка с поставкой оборудования
Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

В Томске лицей №8 отремонтируют позже, чем планировалось, сообщил заместитель мэра Томска Константин Чубенко на заседании комитета по социальным вопросам городской думы.

Напомним, что данный лицей был закрыт на капитальный ремонт еще в 2019 году, но ремонтные работы стартовали только в апреле 2022 года. Ранее также сообщалось, что был заключен муниципальный контракт на сумму порядка 281 млн рублей.

Сроки ремонта продляются из-за того, что возникла задержка с поставкой оборудования, это наблюдается по ряду позиций.

Также в городском департаменте капитального строительства отметили, что третью четверть учебного года ученики проведут в других школах, а вот четвертую - в новом лицее.