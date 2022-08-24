В Томске продлили сроки ремонта лицея №8

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В Томске лицей №8 отремонтируют позже, чем планировалось, сообщил заместитель мэра Томска Константин Чубенко на заседании комитета по социальным вопросам городской думы.

Напомним, что данный лицей был закрыт на капитальный ремонт еще в 2019 году, но ремонтные работы стартовали только в апреле 2022 года. Ранее также сообщалось, что был заключен муниципальный контракт на сумму порядка 281 млн рублей.

Сроки ремонта продляются из-за того, что возникла задержка с поставкой оборудования, это наблюдается по ряду позиций.

Также в городском департаменте капитального строительства отметили, что третью четверть учебного года ученики проведут в других школах, а вот четвертую - в новом лицее.