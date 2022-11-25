В Томске разыскивают пропавшего 18 ноября 31-летнего мужчину

В Томске разыскивает пропавшего 18 ноября 31-летнего мужчину. Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Полиция в Томске объявила в розыск пропавшего 18 ноября 2022 года Романа Александровича Кульменева, 1991 года рождения, сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области в минувший четверг вечером.

«18 ноября 2022 года ушел из дома по ул. Кольцевой проезд г. Томска и до настоящего времени не вернулся», — сообщили в пресс-службе.

Пропавшему на вид около 30 лет, рост 165-170 см, худощавый, у него короткостриженые темно-русые волосы, глаза карие. Был одет в демисезонную черную куртку с капюшоном, синие джинсы, черные туфли. Из особых примет — искривленная перегородка носа.

Сведения о местонахождении пропавшего следует сообщить по телефону 02 (с сотового 102), или в ОМВД России по Ленинскому району по телефонам: 8-952-181-25-01, 795-899.

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