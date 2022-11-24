Власти Томска потратят 9 млн рублей на новогодние подарки для школьников и дошкольников

Подарки достанутся ученикам 1-4 классов и группам дошкольного образования Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Томичи скоро отметят Новый год, до которого осталось чуть больше месяца. Школьники 1-4 класcов и дошкольникам, посещающим детские сады и группы дошкольного образования в школах и в учреждениях дополнительного образования получат сладкие подарки.

В этом году 54 716 детей из указанных категорий смогут получить новогодний подарок. Власти заложили на это почти девять миллионов рублей, а точнее 8 724 119 рублей. Вручение подарков пройдет на праздничных мероприятиях и утренниках в образовательных учреждениях города.

Однако напомним, что в октябре 2022 года в администрации города заявили, что празднование Нового года в Томске не будет масштабным в связи с частичной мобилизацией в стране. Долю городских средств, предназначенных на новогодние праздники в Томске, отправят на помощь мобилизованным и их семьям.

Отмечалось, что в городе не будет торжественных салютов, однако будут подключены новогодние гирлянды и оформление, а также обустроены ледовые горки.

Читайте также: На Новособорной площади в Томске установят новую 24-метровую новогоднюю елку