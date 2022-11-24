Житель Томска рассказал о необычном варианте встречи Нового года

Мужчина с друзьями оказался в лесу Фото: Мария ЛЕНЦ

До Нового года осталось 37 дней. Один из жителей Томска Андрей рассказал журналистам «МК в Томске» о том, как он с друзьями решили разнообразить свою жизнь и встретили Новый год в непривычных для себя условиях.

«Новый Год – это стопроцентно про снежный лес. Чтоб как в мультиках из детства было. Мы дождались темноты, взяли все, что надо, и отправились в лес, это в Тимирязевском было. Нашли елку и немножко ее нарядили. Потом под ней закопали подарки в снег и искали каждый свой, насмеялись, это было незабываемо», - вспоминает Андрей.

Изначально идеи были добавить в празднование нотки экстрима, например, встретить торжество на крыше или погрузить елку под воду бассейна. Однако вариант с мероприятием под елкой да в лесу стал самым подходящим.

«Это было просто изумительно. Мы ушли далеко в лес, чтобы отдельно от всего мира отметить праздник. И встретили там таких же придумщиков. Ну конечно же, мы объединились в большую дружную компанию и очень весело отметили. Вот такое в новогоднюю ночь случилось чудо», - добавил Андрей.

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