"Устал ждать его появления": томичи рассказали, почему перестали верить в Деда Мороза

Из 5 респондентов 4 томича верили детьми в Деда Мороза Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

В пятницу, 18 ноября, тот, кто стал настоящим символом Нового года - Дед Мороз празднует свой 86-ой день рождения. Журналист "КП-Томск" поговорил с жителями Томска и выяснил, что из пяти человек в существование Деда Мороза верили четыре человека.

"Очень любил с 30-го на 31-е сидеть на подоконнике и ждать, когда Дедушка принесет мне подарки. Самое интересное, что мама каждый раз говорила: "Он не придет, пока ты смотришь", но я надеялся его увидеть. Пока ждал, засыпал, а утром уже были подарки. Так Деда Мороза и не увидел, но искренне верил. Потом просто устал ждать его появления и перестал верить", - говорит томич Виктор.

Фото: Елена Белоусова

Когда респонденты говорят, верили ли они в Деда Мороза, то в большей степени отмечают, что в детстве хотелось попасть в сказку и получить необычные подарки.

"Конечно, верила. Самые крутые подарки только от него и были. На день рождения у мамы попрошу наушники - подарят тапочки, а на Новый год получала все, что писала в письме Морозу. Повзрослела и поняла, что все это делал папа и перестала любить Новый год в принципе", - смеется томичка Ольга.

Кто-то даже с маленького возраста увлекался фэнтезийными жанрами, который в последствии повлияли и на уклад жизни. Один из респондентов верил в Деда Мороза до 13 лет, а в 27 стал писателем фантастических историй.

"Верил, потому что с детства люблю сказки и фэнтези всякие, я и сейчас, наверное, из-за детских увлечений люблю писать рассказы всякие. Дед Мороз для меня стал примером какой-то сверхреальности, манящей и доброй. Потом просто повзрослел", - заметил Олег.

Одна из томичек также поделилась своей историей. По словам Натальи, она в детстве верила не только в Деда Мороза, но и в Снежную Королеву.

Фото: Елена Белоусова

"Я верила в Деда Мороза и Снежную Королеву. Мама рассказывала, что они ночью выходят на улицу в Новый год и ждут пока Снежная Королева проедет, чтобы попросить у нее подарки. А потом мой старший двоюродный брат, когда мне было 5 лет и я ужасно верила в это, сказал, что родители сами покупают подарки и дарят их мне. После этого у меня случилась истерика и я очень долго плакала", - отмечает Наталья.

Однако среди теплых воспоминаний из детства есть у томичей и те, которые не вызывают каких-либо эмоций. Дед Мороз для одного из жителя города был изначально ненастоящим персонажем, в которого верить даже не стоило.

"Я всегда был немного циничным и злым ребенком, наверное. Я не верил ни в каких Дедов и Снегурок, потому что они изначально подавались как нелогичные образы. Вот кто будет работать всего один день в году?", - рассказывает один из жителей Томска.

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