Жительницы Томска рассказали о своем опыте в сдаче на водительские права

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Жительницы Томска рассказали журналистам издания "МК в Томске" о своем опыте в сдаче на водительские права. Девушки отметили, что взяток инструкторам никто не давал.

За последнюю неделю пресс-служба прокуратуры выдает информацию о том, как томичи всячески пытаются получить водительское удостоверение обходным путем без сдачи экзамена. Многие дают взятки, после чего их ловят сотрудники полиции, а позже суд назначает им реальные сроки.

Однако девушки, которые рассказали журналистам свои истории, уверяют, что в их время не было никакой речи о даче взяток, все сдавали честно.

Томичка Аделина отметила, что в ее группе из 30 человек только одна девушка не смогла сдать экзамен с 3-го раза, остальные в апреле получили права.

«Из обязательных элементов на дороге помню "гараж", "параллельную парковку", "остановку на спуске и подъеме", "ускорение до максимально разрешенной скорости", "опережение или обгон", "проезд перекрестка". Как мне рассказали мои одногруппники, эти же элементы они сдавали в устаревшей форме на дроме, только сейчас от дрома отказались и перенесли задания на езду по городу. Про взятки в нашей автошколе никто никогда не упоминал», - добавила девушка.

Еще одна жительница Томска Алёна сдавала экзамен на права весной 2022 года.

«Я сдала экзамен с третьего раза. Первый раз зимой не смогла въехать в условный гараж, рядом с ним был огромный сугроб, машина просто заглохла. Во второй раз не заметила пешехода в светлой куртке, а третий раз был уже весной, когда не было снега. Сложнее всего мне давалось ускорение до максимально разрешенной скорости, я боялась потерять управление или попасть в ДТП, но обошлось без происшествий», - рассказала девушка.

Другая жительница Томска Анна училась в автошколе в 2014 году и ей лично пришлось столкнуться с коррупцией при получении прав.

"Кто-то из однокурсников рассказал, что самим нам ничего не сдать. Есть конкретная сумма - 8 тысяч, которая поможет решить все вопросы", - рассказала томичка. Анна говорит - ее очень удивил тот факт, что инструкторы легко обманывали камеры, установленные в салоне учебных машин и записывающие процесс сдачи экзамена", - сказала томичка.

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