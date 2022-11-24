В Томске первоклассники могут не ходить в школу при -26 градусов с умеренным ветром

Уже сегодня томские первоклассники не пошли в школу из-за морозов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В связи с наступившими морозами в зимний период, департамент образования Томска установил температурный режим для ограничения посещения школ. В мэрии также рассказали, что запрещается осуществлять организованные перевозки групп детей при сильных морозах.

1-4 классы

Ученики начальной школы могут оставаться дома при температуре от -26 градусов с умеренным ветром (7-8 м/с) и при -30 градусов без ветра.

5-8 классы

Ученики средней школы могут не посещать занятия при температуре от -30 градусов с умеренным ветром (7-8 м/с) и при -34 градусов без ветра.

9-11 классы

Ученики старшей школы могут оставаться дома при температуре от -34 градусов с умеренным ветром (7-8 м/с) и при -38 градусов без ветра.

В администрации города отметили, что родители вправе самостоятельно принимать решение о посещении ребенком образовательного учреждения в морозные дни.

Также в мэрии обратили внимание на то, что в дни со значительно пониженной температурой запрещается осуществлять организованные перевозки групп детей:

- в условиях недостаточной видимости - менее 300 метров, в условиях тумана, дождя, снегопада, а также сумерек.

- в гололедицу и других сложных дорожных условиях, влияющих на безопасность перевозки

- при температуре окружающего воздуха ниже -36 градусов

- при официальном объявлении "штормового предупреждения"

Отметим, что уже сегодня томские первоклассники не пошли в школу из-за морозов. Утром 24 ноября в областном центре столбики термометров опустились до - 26 градусов.

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