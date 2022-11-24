В Томской области 20-летнего томича осудили почти на 2 года за угон автомобиля «УАЗ»

Ключ находился в замке зажигания Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Пресс-служба прокуратуры Томской области сообщает о заведении уголовного дела и избрания меры наказания в отношении 20-летнего жителя региона, который прокатился на автомобиле своего знакомого, но о своих намерениях никого не предупредил.

«В июне 2021 года молодой человек распивал спиртное в с. Тогур Колпашевского района в компании знакомых. Решив прокатиться на автомобиле одного из приятелей, он, не спросив разрешения у владельца, завел двигатель его УАЗа оставленным в замке зажигания ключом и отправился в магазин», - говорится в сообщении.

Уточняется, что один из пунктов, куда заехал угонщик, был магазин, где он взял спиртные напитки. Затем молодой человек продолжил кататься по сельским улицам.

Виновного будут судить по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Суд приговорил его к одному году и восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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