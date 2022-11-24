В Томской области многодетные семьи получат подтверждающие удостоверение

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24 ноября на собрании областной думы было принято решение выдавать многодетным семьям Томской области специальные удостоверения. Документ будут выдавать семьям, где есть трое или более детей.

Сегодня на собрании начальник департамента по вопросам семьи и детей Томской области Маргарита Шапарева сообщила, что данный законопроект учитывает социальный запрос на получение многодетными семьями данного удостоверения и послужит правовым основанием для получения такими семьями льгот. Она отметила, что принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов областного бюджета.

Помимо этого, в думе уточнили, что многодетной является семья, имеющая в своем составе трех и более детей в возрасте до 18 лет, включая усыновленных детей и детей, принятых под опеку.

Добавим, что документ, который подтверждает статус многодетной семьи — это удостоверение, которое подтверждает право на получение льгот. На его основании можно оформить меры социальной поддержки, предусмотренные для многодетных семей.

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