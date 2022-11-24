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НовостиОбщество24 ноября 2022 5:21

ЗАГСы Томска уже принимают заявления на главную красивую дату 2023 года

В следующем году главной датой для бракосочетания станет 23 марта
Ксения Высотина
На красивую дату 2023 года уже подали заявление 74 пары.

На красивую дату 2023 года уже подали заявление 74 пары.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Томске ЗАГСы уже начали принимать заявления на главную красивую дату 2023 года. В следующем году главной датой для бракосочетания станет 23.02.2023 года.

"23.02.2023 — главная зеркальная дата будущего года. Учитывая востребованность и пожелания жителей Томской области, этот день будет рабочим для сотрудников томских ЗАГСов", - рассказали в пресс-службе департамента ЗАГС.

Отмечается, что несмотря на то, что это будет выходной день, дворец бракосочетания примет томичей и зарегистрирует браки. На красивую дату 2023 года уже подали заявление 74 пары.

Помимо 23.02.2023 в следующей могу также будут и другие красивые даты в которые жители Томска смогут зарегистрировать свой брак. Например, 05.05.2023; 07.07.2023; 09.09.2023; 23.09.2023.

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