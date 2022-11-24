ЗАГСы Томска уже принимают заявления на главную красивую дату 2023 года

На красивую дату 2023 года уже подали заявление 74 пары. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Томске ЗАГСы уже начали принимать заявления на главную красивую дату 2023 года. В следующем году главной датой для бракосочетания станет 23.02.2023 года.

"23.02.2023 — главная зеркальная дата будущего года. Учитывая востребованность и пожелания жителей Томской области, этот день будет рабочим для сотрудников томских ЗАГСов", - рассказали в пресс-службе департамента ЗАГС.

Отмечается, что несмотря на то, что это будет выходной день, дворец бракосочетания примет томичей и зарегистрирует браки. На красивую дату 2023 года уже подали заявление 74 пары.

Помимо 23.02.2023 в следующей могу также будут и другие красивые даты в которые жители Томска смогут зарегистрировать свой брак. Например, 05.05.2023; 07.07.2023; 09.09.2023; 23.09.2023.

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