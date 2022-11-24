Более 300 человек пропали за 10 месяцев в Томской области

Фото: "ЛизаАлерт"

За 10 месяцев 2022 года в Томской области пропали 316 человек, рассказал представитель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

Волонтеры томского отряда уточнили, что с начала года им удалось найти живыми 250 человек, 2 из них, к сожалению, погибли, а 10 - не найдены.

Представитель "ЛизаАлерт" также отметил, что 23 заявки не были подтверждены, а одного близкого пришлось отправить на телепередачу "Жди меня".

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